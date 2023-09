Poľská armáda bude najsilnejšou pozemnou armádou v Európe, podľa ministra Błaszczaka by mohla mať tristotisíc vojakov

24.9.2023 (SITA.sk) - Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak oznámil svoj zámer urobiť z poľskej armády najsilnejšiu pozemnú armádu v Európe. Ako referuje Polskie Radio, podľa Błaszczaka by poľská armáda mohla mať až 300-tisíc vojakov.Asi 850 vojakov poľských ozbrojených síl v sobotu zložilo prísahu. Bola to najväčšia skupina spomedzi 4 400 vojakov, ktorých počas víkendu čakal takýto krok.Błaszczak pri tejto príležitosti vyjadril presvedčenie, že poľská armáda bude najsilnejšou pozemnou armádou v Európe.Zdôraznil, že je dôležité zadržať agresora, aby sa Rusko neodvážilo vstúpiť do Poľska. „A ak k tomu pridáme fakt, že každý centimeter poľskej zeme je chránený poľskou armádou, máme záruku bezpečnosti našej vlasti.“