Poľská opozícia: Duda svojimi vyhláseniami buduje diaľnicu do polexitu

Varšava 12. septembra (TASR) - Poľská opozícia kritizuje prezidenta krajiny Andrzeja Dudu za jeho výrok na adresu Európskej únie, ktorú označil za "akúsi imaginárnu komunitu" s neveľkým významom pre Poľsko.Duda v utorok v príhovore v meste Ležajsk na juhovýchode Poľska vyhlásil, že by chcel, aby obyvatelia Poľska vedeli, že na nich a ich problémy niekto myslí, nie však "nejaká imaginárna komunita" s malým významom pre Poľsko.Poľský prezident zdôraznil, že v Poľsku treba spoločenstvo, ktoré by sa zaoberalo. Vyhlásil tiež, že keď sa problémy v Poľsku vyriešia,apeloval Duda.Zdôraznil, žeuviedol Duda.Agentúra AP uviedla, že Dudov výrok možno priradiť ku kritike, s ktorou na adresu EÚ prichádza vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS).Opozícia však Dudu kritizovala za jeho vyhlásenie: šéf poľskej opozičnej strany Občianska platforma (PO) Grzegorz Schetyna v stredu vyhlásil, že DudaDodal tiež, že vďaka PiS sa Poľsko dostáva na okraj EÚ. Spresnil, že na toto riziko upozornil už pred dva a pol rokom. Uviedol, že PO sa roky systematicky a budovala prítomnosť Poľska v EÚ, aleAko informoval webový portál denníka Wiadomošci, bývalý poľský minister kultúry Bogdan Zdrojewski vo svojom mikroblogu na sieti Twitter napísal, žeodchodu Poľska z EÚ.dodal politik.Politik Wladyslaw Kosiniak-Kamysz z Poľskej ľudovej strany (PSL) pripomenul vládnej PiS, že sa rada odvoláva na Jána Pavla II. Tento pápež poľského pôvodu pritom podporoval členstvo Poľska v európskom spoločenstve a zasadzoval sa za to, žeKosiniak-Kamysz zdôraznil, že Duda svojimi slovami