Poľská polícia v dôsledku incidentu musí prejsť výcvikom s granátometmi

4.1.2023 (Webnoviny.sk) - Špecializovaná polícia v Poľsku musí podľa nových pravidiel prejsť výcvikom s granátometmi. Podľa médií je to reakcia na incident s takouto zbraňou, ktorú ako dar dostal policajný veliteľ a nedopatrením ho odpálil, v dôsledku čoho sa zranil. Aktualizované predpisy pre policajný výcvik so zbraňami začali platiť 1. januára, pričom minister vnútra ich schválil len dva dni po spomenutom incidente.Granátomet, ktorý bol darom z Ukrajiny, nečakane explodoval 14. decembra, keď ho šéf poľskej polície Jaroslaw Szymczyk presúval vo svojej kancelárii. Szymczyk a jedna ďalšia osoba utrpeli ľahšie zranenia. Policajný veliteľ v reakcii na incident povedal, že ho uistili, že darovaný granátomet neobsahuje výbušniny.Niektorí poľskí politici tvrdili, že polícia by mala byť s takýmito zbraňami lepšie oboznámená.