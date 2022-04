Poľská tenistka Iga Swiateková ovládla turnaj WTA, chce motivovať mladé dievčatá

Poľská tenistka Iga Swiateková ovládla turnaj WTA 1000 v Miami na Floride. V sobotňajšom finále si poradila s Japonkou Naomi Osakovou , ktorú zdolala vo dvoch setoch 6:4, 6:0. A okrem slastného pocitu z triumfu si teraz môže vychutnávať aj post najlepšej svetovej tenistky.

Postavenie v športe

Chce byť príkladom

3.4.2022 (Webnoviny.sk) -Samozrejme, trochu jej to uľahčil nečakaný koniec kariéry Austrálčanky Ashleigh Bartyovej , no nič to nemení na tom, že 20-ročná Poľka sa stala prvou tenistkou v histórii, ktorá vyhrala úvodné tri turnaje série WTA 1000 v sezóne.Predtým triumfovala aj v Indian Wells a katarskej Dauhe. "Neviem, ako som sa stala číslom jeden, ani aká je moja pozícia a či to niečo zmení vo WTA. Musím však povedať, že ľudia vo WTA pokračujú v dobrej práci pri propagácii tenisu a ženského športu," uviedla Swiateková podľa webu sport.pl.Šampiónka z Roland Garros 2020 naznačila, ako chce využiť svoje súčasné postavenie vo svetovom športe."Od začiatku bolo mojím cieľom zvýšiť popularitu tenisu v Poľsku a na to sa zameriam. Teraz mám však oveľa väčší vplyv na celom svete. Ale úprimne, nechcem si toho nakladať priveľa a viem, že je ťažké sa s tým vyrovnať, takže si dám nejaký čas a budem pokračovať vo svojej práci v Poľsku a možno raz budem dosť silná na to, aby som sa stala predstaviteľkou celého svetového tenisu," ambiciózne podotkla poľská tenistka.Swiateková skonštatovala, že chce byť dobrým príkladom pre začínajúce tenistky. „Dúfam, že veľa mladých dievčat vďaka tomu siahne po rakete," povedala rodáčka z Varšavy, ktorá si momentálne chce dopriať krátky oddych a preto po triumfe v Miami oznámila, že nebude hrať na podujatí v Charlestone.Dodala, že po maratóne troch turnajov, na ktorých hrala vo finále, si potrebuje doliečiť menšie zranenie ruky.