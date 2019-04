Poľské opozičné strany spustili kampaň pred voľbami do europarlamentu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 6. apríla (TASR) - Koalícia poľských opozičných strán v sobotu spustila svoju kampaň pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP), pričom varovala, že vládnutie euroskeptickej strany Právo a spravodlivosť (PiS) môže Poľsko doviesť k odchodu z EÚ.Vláda PiS sa dostala do sporu s EÚ, keď presadila balík kontroverzných reforiem súdnictva, ktoré podľa Bruselu predstavujú hrozbu pre nezávislosť súdnictva, právny štát i demokraciu. Varšava odvtedy od niektorých kontroverzných právnych noriem odstúpila, ale opozícia sa aj naďalej obáva, že konflikt vlády PiS s Bruselom by mohol pripraviť pôdu pre "" - odchod Poľska z EÚ.," vyhlásil Grzegorz Schetyna, líder liberálnej Občianskej platformy (PO) - najväčšej z piatich opozičných strán v Európskej koalícii (KE)." povedal Schetyna na konferencii vo Varšave, ktorou sa začala kampaň KE pred eurovoľbami. Tie sa v Poľsku uskutočnia 26. mája.Členstvo v EÚ podporuje takmer 90 percent obyvateľov Poľska, ktorému Únia poskytla miliardy eur v podobe dotácií na podporu hospodárskeho rozvoja.PiS síce nežiada odchod Poľska z EÚ, ale presadzuje, aby v Únii došlo k decentralizácii.Voľby do Európskeho parlamentu budú kľúčovým testom pre všetky vlády členských štátov EÚ, ale najmä v Poľsku, kde sa koncom tohto roka budú konať všeobecné voľby, konštatovala agentúra AFP.Schetyna na konferencii prezentoval volebný program KE, pričom zdôraznil, že poslanci KE by mali v EP presadzovať programy v oblasti zdravotníctva - najmä boja proti rakovine, školstva, zamestnanosti mladých, životného prostredia, ale v prvom rade sa chcú zasadiť za presadzovanie hodnôt EÚ a vrátiť Poľsku postavenie jednej z líderských krajín, aké malo v EÚ v rokoch 2007-15.Populistická PiS zamerala svoju kampaň pred eurovoľbami na sociálnu oblasť: prisľúbila ešte viac zvýšiť prídavky na dieťa, s čím začala po svojom nástupe k moci koncom roku 2015. Okrem toho parlament ovládaný stranou PiS v piatok schválil - opozíciou kritizovaný - návrh, ktorý predpokladá, že poľskí seniori dostanú v máji jednorazový príspevok vo výške približne 200 eur. Strana PiS tiež prisľúbila nezdaňovať príjmy zamestnancov do 26 rokov a nižšiu daň z príjmu pre dôchodcov.Z prieskumu spoločnosti IBRIS, ktorý bol uverejnený v piatok, vyplýva, že PiS by volilo 39 percent opýtaných, zatiaľ čo KE má podporu 36,5 percenta respondentov.