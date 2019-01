Poľské veľvyslanectvo: Orgány prijali všetky potrebné opatrenia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave vyjadruje poľutovanie nad tým, že na jednom z poľských bitúnkov dochádzalo k nelegálnej porážke chorých zvierat. Konštatuje to v stanovisku pre médiá.Vzhľadom na to, že sa mäso z tohto podniku dostalo na Slovensko, poľský minister poľnohospodárstva Jan Krzysztof Ardanowski odoslal slovenskej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej list, v ktorom vysvetlil celú situáciu. Poľský veľvyslanec na Slovensku Krzysztof Strzałka sa má s Matečnou stretnúť v piatok (1.2.), odovzdať jej tento list aj dodatočné informácie ohľadom reakcie poľských orgánov na tento incident.priblížilo poľské veľvyslanectvo v stanovisku. Hlavný veterinárny lekár Paweł Niemczuk nariadil kontrolu všetkých bitúnkov hovädzieho dobytka na poľskom území. Počas stretnutia pracovnej skupiny v Bruseli tiež poskytol všetky potrebné informácie. Udalosť bola nahlásená do unijného systému včasného varovania. Európska komisia (EK) podľa ambasády posúdila poľský postup ako správny a oznámila, že od 4. do 8. februára pošle do Poľska svojich audítorov.Podľa veľvyslanectva neexistuje žiaden dôkaz o tom, že mäso, ktoré sa ocitlo na Slovensku je skazené a že by mohlo poškodiť niečie zdravie.konštatuje v stanovisku s tým, že obvinenia proti poľským veterinárnym úradom z nedôveryhodnosti a podvodu ohrozujú dobré vzťahy medzi Poľskom a Slovenskom.dodáva ambasáda.Poľskom otriasa škandál po tom, ako súkromná televízia TVN24 priniesla zábery z bitúnka v meste Ostrów Mazowiecka na severovýchode krajiny. Zamestnanci tam zabíjali aj choré a staré hovädzie zvieratá a ich mäso ďalej predávali. Toto mäso skončilo okrem Poľska aj vo Fínsku, Maďarsku, Estónsku, Rumunsku, Švédsku, Francúzsku, Španielsku, Litve, Portugalsku a na Slovensku.Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozef Bíreš vo štvrtok informoval, že takmer 300 kilogramov mäsa z rizikového hovädzieho dobytka z Poľska bolo distribuovaných do reštaurácií a škôl na Slovensku. Dodávky mäsa z inkriminovaného poľského bitúnku mali traja spracovatelia na východe Slovenska. Slovenský agrorezort po zverejnení týchto informácií o poľskej hovädzine spustil cielené kontroly spracovateľských prevádzok a vyslal na cesty potravinových a veterinárnych inšpektorov.