Poľskej svetovej jednotke láme srdce, že na US Open nastúpi proti najlepšej kamarátke na okruhu

Kamarátky proti sebe

Zápasy iných hráčov

1.9.2023 (SITA.sk) - Poľská tenistka Iga Swiateková vraví, že piatkový duel 3. kola dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji tohtoročnej sezóny US Open v New Yorku bude pre ňu špecifický. Nastúpi v ňom proti slovinskej hráčke Kaji Juvanovej, ktorú považuje za najlepšiu kamarátku na okruhu WTA.„Kaja je jedna z najúprimnejších a myslím si, že aj najmúdrejších osôb na okruhu. Som šťastná, je to moja kamarátka, ale áno, musíme hrať proti sebe. Je to ošemetná situácia, ale myslím si, že obe vieme byť profesionálky a odohrať zápas. To je všetko,“ povedala 22-ročná rodáčka z Varšavy podľa webu tennisworldusa.org.Swiateková tvrdí, že napriek kamarátstvu očakáva pekný súboj. „Vieme byť v pohode, už sme proti sebe niekoľkokrát hrali. Naposledy na Roland Garros v roku 2021. Viete, myslím, že obe môžeme na chvíľu prerušiť priateľstvo mimo kurtu a hrať svoju hru, a po dueli budeme opäť priateľky. Aspoň sa nestane nič bláznivé,“ poznamenala Swiateková.Poľka priznala, že vo voľnom čase rada sleduje zápasy iných hráčov a inšpiráciou sú pre ňu duely medzi Carlosom Alcarazom „Pre mňa je to inšpirácia a niekedy motivácia pracovať tvrdšie a nevzdávať sa v dôležitých momentoch. Ak to oni dokážu fyzicky aj psychicky, potom viem, že to dokážem aj ja,“ skonštatovala Iga Swiateková.