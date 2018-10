Poľskí aktivisti chcú uľahčiť trestné stíhanie obvinených kňazov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Varšava 8. októbra (TASR) - Poľskí aktivisti sa v pondelok stretli s opozičnými zákonodarcami v snahe uľahčiť trestné stíhanie katolíckych kňazov usvedčených zo sexuálneho zneužívania detí. Navrhujú napríklad, aby bola v takýchto prípadoch zrušená premlčacia doba, čo by umožnilo trestanie páchateľov aj po dlhých rokoch, informovala agentúra AP.Na stretnutí sa zúčastnili aj psychológovia, právnici a šéf nadácie, ktorá zastupuje obete sexuálneho zneužívania poľskými katolíckymi kňazmi, Marek Lisiňski.Jeho nadácia Nebojte sa v nedeľu zverejnila mapu s označenými miestami v Poľsku, z ktorých boli nahlásené prípady zneužitia detí kňazmi. Mapa zaznamenáva údajné o potvrdené prípady 255 detí mladších než 15 rokov, ktoré sa mali stať obeťou tohto druhu zneužitia. Podľa Mareka Lisiňského však ide len o špičku ľadovca.Lisiňski, ktorý sa v minulosti sám stal obeťou zneužitia, sa dožaduje zostavenia nezávislej komisie, ktorá zhodnotí skutočný rozsah zneužívania detí kňazmi. Žiada aj o zrušenie premlčacej doby na tieto činy. Podľa súčasnej poľskej legislatívy nie je možné začať súdne konanie v prípadoch sexuálneho obťažovania po tom, ako obeť dosiahne vek 30 rokov.Nadácia presadzuje aj trestné stíhanie predstaviteľov poľskej cirkvi, ktorí kryli pedofilných kňazov a umožňovali ich ďalšie pôsobenie. Podľa údajov nadácie bolo zo zneužitia detí usvedčených už vyše 50 duchovných. Niektorých z nich po prepustení z väzenia údajne poslali pracovať do nových farností.Poľsko je katolícka krajina, kde má cirkev silné postavenie a aj podporu vládnucej nacionalisticko-konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Vedenie katolíckej cirkvi v Poľsku plánuje do konca novembra vydať vlastnú správu o rozsahu zneužívania.