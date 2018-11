Poľskí biskupi sa ospravedlnili za sexuálne zneužívanie detí kňazmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 20. novembra (TASR) - Poľskí katolícki biskupi sa v pondelok ospravedlnili deťom, ktoré v prevažne katolíckej krajine trpeli sexuálnym zneužívaním v rukách kňazov a ďalších cirkevných lídrov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.napísali biskupi vo vyhlásení po stretnutí s južnom Poľsku.dodali biskupi.U mnohých to spôsobilo "napätie v ich viere".Vyhlásenie biskupov nasledovalo tri týždne po premiére filmu "Kler" (Kňazi) o zneužívaní a korupcii v katolíckej cirkvi. Film pritiahol v Poľsku do kín za týždeň takmer dva milióny divákov - je to rekord v krajine s 38 miliónmi obyvateľov.Biskupi sa zaviazali, že budú bojovať proti "tomuto zlu" tak, že obvinených vo všetkých "potvrdených" prípadoch zneužívania odovzdajú do rúk prokurátorom.Poľská katolícka cirkev sa už aj pred štyrmi rokmi ospravedlnila za zločiny spáchané pedofilmi v jej radoch.Podľa združenia obetí nazvaného "Neboj sa" padlo v posledných rokoch 56 rozsudkov za tieto trestné činy, vrátane vlastnenia detskej pornografie.S pedofilnými škandálmi zápasí katolícka cirkev po celom svete, pričom v mnohých krajinách vyšli najavo odhalenia zo zneužívania, ktoré zároveň sprevádzali obvinenia, že vedenie cirkvi nebolo ochotné primerane zareagovať.V pondelok už skôr španielska katolícka cirkev oznámila, že chce "odstrániť" zneužívanie neplnoletých a tieto prípady nezakrývať.