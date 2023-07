Poľskí poslanci schválili kontroverzný zákon o ruskom vplyve, podľa kritikov je namierený proti Tuskovi

Platná je predošlá verzia

28.7.2023 (SITA.sk) - Poľskí poslanci v piatok schválili zmenený, ale kontroverzný zákon o ruskom vplyve, o ktorom sa predpokladá, že je namierený proti opozícii a kritizovali ho USA aj Európska únia . Zákon navrhla v máji poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) a podľa kritikov je namierený najmä proti lídrovi opozície a bývalému premiérovi Donaldovi Tuskovi pred parlamentnými voľbami, ktoré sú naplánované na jeseň. Po kritike zákona poľský prezident Andrzej Duda navrhol jeho naliehavé zmeny, aby ho zmiernil.Dolná komora poľského parlamentu zmenený zákon schválila pomerom hlasov 235 ku 214 a odmietla tak veto pozmeneného zákona zo strany Senátu. Zákon môže nadobudnúť platnosť po podpise prezidentom.Na základe zmeneného zákona sa má vytvoriť komisia na preskúmanie, či politici v rokoch 2007 až 2022 neprijali rozhodnutia na základe ruského vplyvu, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť Poľska. Duda uviedol, že je to potrebné pre transparentnosť a pre prevenciu ruského vplyvu na stabilitu Poľska v budúcnosti. V platnosti je teraz predošlá reštriktívnejšia verzia zákona, ale členov komisie ešte nevybrali.Podľa kritikov je hlavným terčom zákona Tusk. Strana PiS ho obviňuje z toho, že v rokoch 2007 až 2014 bol na poste premiéra príliš priateľský voči Rusku a jeho prezidentovi Vladimirovi Putinovi a uzavrel dohody o dodávkach plynu, ktoré boli priaznivé pre Moskvu.Kritici zároveň tvrdia, že zákon porušuje ústavu krajiny a mohol by zabrániť oponentom vlády pôsobiť vo verejných funkciách. Dodatky k zákonu, ktoré navrhol prezident Duda, umožňujú odvolať sa proti rozhodnutiu komisie na súde.