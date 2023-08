Poľskí poslanci schválili vládny plán, usporiadajú kontroverzné referendum spolu s parlamentnými voľbami

Štyri otázky do referenda

Opozičnú strana a jej líder

17.8.2023 (SITA.sk) - Poľskí poslanci vo štvrtok schválili vládny plán usporiadať kontroverzné referendum spolu s parlamentnými voľbamiSejm, dolná komora parlamentu, v ktorej dominuje vládna strana, schválil plán s pomerom hlasovposlancov sahlasovania.Vyhlásenie referenda, ktoré si vyžaduje ďalšie hlasovanie v parlamente, by malo nasledovať ešte neskôr počas dňa. Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) oznámilado referenda.Otázky sa týkajú prijatia migrantov z Afriky a Blízkeho východu v rámci relokačného programu Európskej únie , odmietnutia privatizácie štátnych podnikov, súhlasu so zvýšením veku odchodu do dôchodku a strhnutia bariéry na hraniciach s Bieloruskom.Kritici tvrdia, že referendum je súčasťou kampane PiS s účelom zdiskreditovať opozíciu. Otázky sa zameriavajú na hlavnú opozičnú stranu Občianska platforma a jej lídra Donalda Tuska , pričom ich stavajú do pozície hrozby pre záujmy Poliakov.Účasť na referende nie je povinná, ale analytici konštatujú, že predvolebné debaty o štyroch otázkach sú spôsobom, ako zhromaždiť verejnosť okolo politiky populistickej vlády. Opozícia vyzýva na bojkot hlasovania. Pozorovatelia tvrdia, že organizovanie volieb a referenda spolu môže ovplyvniť rozhodovanie voličov.