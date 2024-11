Poľskí turisti uviazli vo Vysokých Tatrách, noc prečkali v masíve Gerlachovského štítu

11.11.2024 (SITA.sk) - Dvojica poľských turistov prečkala noc vo Vysokých Tatrách. Štyridsaťsedemročný otec so sedemnásťročným synom sa nachádzali v masíve Gerlachovského štítu.V nedeľu do zotmenia nestihli zostúpiť z horského prostredia a uviazli v oblasti Tatarkovej próby. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) , ktorú požiadali o pomoc v skorých ranných hodinách prostredníctvom tiesňovej linky.Po rozvidnení bola o súčinnosť pri záchrannej akcii požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá v Starom Smokovci pribrala na palubu vrtuľníka horských záchranárov.„Muži boli z miesta letecky evakuovaní a transportovaní k Sliezskemu domu, odkiaľ boli terénnym vozidlom HZS prevezení do Starého Smokovca. Nakoľko boli bez zranení, ďalej pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne,“ uviedli horskí záchranári.