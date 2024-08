Poľskí volejbalisti zlomili dlhoročné prekliatie, po 44 rokoch sa dostali do olympijského semifinále

Dlhoročné prekliatie

Boj o medaily

5.8.2024 (SITA.sk) - Volejbaloví reprezentanti Poľska sa stali prvými semifinalistami turnaja na OH 2024 v Paríži. Zverenci srbského kouča Nikolu Grbiča uspeli v úvodnom pondelkovom štvrťfinálovom zápase a vyhrali nad Slovincami 3:1 na sety. Poliaci tak pod piatimi kruhmi ukončili 44-ročné čakanie na postup medzi kvarteto najlepších. O medaily bojovali doteraz naposledy na OH 1980 v Moskve, kde nakoniec obsadili konečné 4. miesto.Poľsko v parížskej South Paris Aréne 1 ovládlo úvodný set, no Slovinci sa následne zlepšili a druhú sadu získali pre seba. Koncovky tretieho a štvrtého setu však lepšie zvládli reprezentanti Poľska, čím zlomili dlhoročné prekliatie, keďže na predchádzajúcich piatich olympiádach vypadli zakaždým práve vo štvrťfinálovej časti.„Každý predchádzajúci poľský výber hral výborný volejbal. Často chýbalo veľmi málo na postup. My sme nemysleli na nejaké negatívne série či nebodaj prekliatie, chceli sme jednoducho vyhrať a potešiť poľský národ,“ skonštatoval blokár Jakub Kochanowski.„Môžeme sa celé hodiny rozprávať o tlaku, o udalostiach v minulosti či o psychickom rozpoložení nášho tímu, ale my chceme, aby za nás hovorili výkony na ihrisku. Teraz sme ukázali kvalitu a postúpili zaslúžene. Ideme najlepšie ako vieme a dúfam, že z toho napokon bude zlatá medaila,“ doplnil Marcin Janusz hrajúci na poste libera.Ak by sa jeho slová naplnili, bola by to pre Poľsko prvá zlatá medaila vo volejbale od roku 1976, keď sa konali OH v kanadskom Montreale. Súperom Poľska v semifinále olympijského turnaja bude úspešnejší z dvojice Brazília-USA. V hre o cenné kovy sú v Paríži stále aj výbery Talianska, Japonska, Nemecka a domáceho Francúzska. Finále mužov je na OH 2024 na programe v sobotu 10. augusta o 13.00 h.