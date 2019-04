Poľsko a Nemecko zastavili dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba

Ropovod Družba, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Moskva 25. apríla (TASR) - Poľsko a Nemecko pozastavili dovoz ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba pre problémy s kvalitou dodávanej suroviny. Podľa zdroja z ruského energetického sektora by sa problém mohol vyriešiť do konca týždňa.Ako uviedla agentúra Reuters, zastavenie dovozu prostredníctvom ropovodu Družba môže spôsobiť problémy s dostatkom suroviny európskym rafinériám patriacim poľským firmám PKN Orlen a Grupa Lotos, ako aj nemeckým rafinériám patriacim spoločnostiam Total, Shell, Eni a Rosnefť. Firmy sa však snažia nájsť riešenie. Ako uviedol jeden z obchodníkov, budú pracovať v obmedzenom režime a prípadne dovezú ropu z iných zdrojov.Pozastavenie dodávok však pravdepodobne povedie aj k právnym sporom medzi západnými odberateľmi a ruskými dodávateľmi. Podľa Reuters už niektorí odberatelia signalizovali, že budú žiadať kompenzácie.Už v stredu (24. 4.) poľský prevádzkovateľ ropovodov Pern oznámil ruskej Transnefti, že pozastavuje dovoz ruskej ropy. Následne bieloruská tlačová agentúra Belta informovala, že Poľsko celkovo zastavilo vo večerných hodinách dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba.Dva zdroje sa pre Reuters vyjadrili, že aj Česko pozastavilo nákup ropy cez Družbu, aj keď podľa bieloruského prevádzkovateľa ropovodov zákazníci, ktorí sú napojení na južnú vetvu ropovodu, zatiaľ surovinu odoberajú.Problémy s kvalitou sa objavili minulý týždeň, keď neznámy ruský producent kontaminoval ropu zvýšenými hodnotami organického chloridu. Ten je určený na zvýšenie produkcie, pred exportom ropy sa však musí od suroviny oddeliť. Kontaminácia ropy nebýva pritom v Rusku častá. Podľa obchodníkov sa niečo podobné udialo naposledy pred desiatimi rokmi, aj vtedy však bola kontaminácia organickým chloridom na menšej úrovni.Ruské ministerstvo energetiky uviedlo, že Transnefť sa snaží problém vyriešiť čo najskôr, presnejší časový rámec ale neuviedlo. Podľa zdroja z ruského energetického sektora oboznámeného so situáciou by sa problém so znečistenou ropou mohol vyriešiť do konca týždňa. Zástupcovia ruskej vlády chcú o probléme rokovať vo štvrtok.