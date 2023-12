Poľsko bude na „testovanie hraníc“ reagovať „ráznejšie“, Moskva bez „konkrétnych dôkazov“ o rakete neposkytne vysvetlenie

Poľský vzdušný priestor

Mimoriadne zasadnutie

Objekt „pohybujúci sa veľkou rýchlosťou“





Dołhobyczów leží 12 kilometrov severne od obce Przewodów, kde v novembri minulého roka zahynuli dvaja ľudia, keď nekontrolovaná raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany zasiahla sklad obilia.



V ten deň ruské sily uskutočnili masívny útok na Ukrajinu, pričom voči ukrajinskej energetickej infraštruktúre odpálili približne 100 rakiet.





31.12.2023 (SITA.sk) - Moskva sa nechystá podať vysvetlenie v súvislosti s ruskou raketou v poľskom vzdušnom priestore, kým nedostane „konkrétne dôkazy“, že to bola ruská raketa. Ako referuje web Kyiv Independent s odvolaním sa na ruské médiá, uviedol to ruský splnomocnenec pre zahraničné veci v Poľsku Andrej Ordaš.Poľské ministerstvo zahraničných vecí 29. decembra informovalo, že si predvolalo Ordaša po tom, ako ruská raketa vstúpila do poľského vzdušného priestoru počas ranného masívneho útoku proti Ukrajine.Námestník poľského ministra zahraničných vecí Władysław Teofil Bartoszewski odovzdal Ordašovi nótu, v ktorej žiadal vysvetlenie incidentu a „okamžité zastavenie takýchto aktivít“.Rusko v noci na piatok proti Ukrajine zaútočilo 122 raketami a 36 dronmi. Raketové útoky Moskva odštartovala vo štvrtok večer a trvali približne 18 hodín. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 87 rakiet a 27 dronov Šáhid.Počas útoku operačné velenie poľskej armády zaznamenalo neidentifikovaný objekt, ktorý vstúpil do poľského vzdušného priestoru od hranice s Ukrajinou. Incident prinútil poľského prezidenta Andrzeja Dudu zvolať mimoriadne zasadnutie Rady národnej bezpečnosti.Po zasadnutí poľskí vojenskí predstavitelia uviedli, že vzdušný objekt bol pravdepodobne ruská raketa, ktorá strávila vo vzdušnom priestore krajiny menej ako tri minúty a potom sa vrátila späť na Ukrajinu.Svedkovia údajne videli objekt „pohybujúci sa veľkou rýchlosťou“ nad obcou Dołhobyczów v Lublinskom vojvodstve, necelých päť kilometrov od ukrajinských hraníc.Bartoszewski v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RMF FM povedal, že dal Ordašovi jasne najavo, že na akékoľvek opakované pokusy o „testovanie hraníc“ Poľska bude Varšava reagovať „ráznejšie“. Dodal, že ak by ruská raketa „letela o niečo ďalej na poľské územie, bola by zostrelená“.