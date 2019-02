Poľsko bude riešiť sprísnenie dohľadu nad bezpečnosťou potravín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 3. februára (TASR) - Poľsko "v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov" predloží Rade ministrov návrhy riešení na sprísnenie dohľadu nad bezpečnosťou potravín, aby zabránilo opakovaniu nelegálneho zabíjania chorých zvierat. Uviedol to minister poľnohospodárstva Jan Krzysztof Ardanowski pre agentúru PAP.Podľa ministra navrhované opatrenia by mali zahŕňať posilnenie veterinárneho inšpektorátu, ktorého zamestnanci by okrem iného dohliadali aj na bitúnky a závody na spracovanie mäsa.Takýto systém zlepší bezpečnosť potravín a zvýši zodpovednosť inšpektorátu, domnieva sa Ardanowski. Spresnil, že práca na takomto systéme sa začala ešte pred vypuknutím najnovšieho škandálu, keď reportéri súkromnej televízie TVN24 odhalili, že na bitúnku v meste Ostrów Mazowiecka sa zabíjali aj choré a staré zvieratá.Ich mäso sa pritom ďalej predávalo, čo ohrozilo zdravie ľudí. Navyše Poľsko toto mäso vyviezlo do 14 krajín Európskej únie (EÚ).Ďalšie sprísnenie systému bezpečnosti potravín bude zahŕňať aj inštaláciu videokamier na 24-hodinové sledovanie miest, kde sa zhromažďujú zvieratá, a na bitúnkoch. V súčasnosti v Poľsku neexistuje žiadny 24-hodinový veterinárny dozor nad takýmito zariadeniami a nebol zavedený ani počas nočného zabíjania kráv na bitúnku Ostrów Mazowiecka.oznámil minister.Ardanowski zdôraznil, že jes oznámením, že inšpektori EÚ prídu v pondelok do Poľska. Očakávam, že inšpektori Poľsku povedia, čo má zlepšiť, hoci dokumenty predložené poľským veterinárnym inšpektorátom nikdy neboli spochybnené. Na záver pripomenul, že postupy, ktoré sa používajú v Poľsku, sú totožné s postupmi v iných členských štátoch EÚ.