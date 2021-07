Poľsko chce obnoviť varšavský palác spájaný s rozlúštením Enigmy, zničili ho nacisti

Enigma

11.7.2021 (Webnoviny.sk) - Poľsko opäť obnovuje plány na rekonštrukciu varšavského paláca, kde v roku 1932 po prvý raz prelomili kódy nemeckých šifrovacích strojovPrezident Andrzej Duda v stredu počas ceremónie na mieste, kde kedysi stál Saský palác, ktorý v roku 1944 nemecké okupačné sily vyhodili do vzduchu, odovzdal predsedovi parlamentu návrh zákona vypracovaný svojou kanceláriou. Jeho cieľom je obnovenie masívnej budovy zo 17. storočia.Duda pritom skonštatoval, že i keď to bude finančne náročné, projekt podľa neho symbolicky uzavrie proces opätovného vybudovania historického centra poľského hlavného mesta po škodách spôsobených v druhej svetovej vojne. Odhad nákladov však neposkytol.Po dokončení, ktoré je naplánované na rok 2028, by mal byť palác miestom kultúrnych a historických projektov. Najprv však musia plány schváliť dolná komora parlamentu a Senát.Palác v minulosti viackrát prestavali a slúžil rôznym účelom. V rokoch 1930 - 1937 tam sídlila Kancelária šifier poľských ozbrojených síl, kde v roku 1932 pracovali traja matematici - Marian Rejewski, Jerzy Rózycki a Henryk Zygalski, ktorí ako prví prelomili šifry. Ich úsilie položilo základ pre neskoršie úspechy britských kryptológov z Bletchley Parku.Počas vojny v Saskom paláci sídlil Wehrmacht a nacistické jednotky ho v decembri 1944 vyhodili do vzduchu, keď ničili Varšavu po neúspešnom Varšavskom povstaní.Do súčasnosti sa zachovala len časť centrálnej kolonády s hrobom neznámeho vojaka, pri ktorom zvyknú klásť vence.Plány na obnovu paláca sa objavujú už od konca vojny, najnovšie začiatkom 21. storočia, keď odkryli základy a viaceré ďalšie prvky.Zrušili ich však pre očakávané vysoké náklady a tiež preto, že experti konštatovali, že staré základy sú príliš slabé na to, aby sa na nich znovu stavalo.