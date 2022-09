Poľsko chce od Ruska, aby vrátilo obrazy ukradnuté počas druhej svetovej vojny, Moskva doteraz nereagovala

Dvadsať žiadostí bez odozvy

Poľsko nikdy neprestane hľadať

14.9.2022 (Webnoviny.sk) - Poľsko formálne požiada Rusko, aby vrátilo sedem obrazov umiestnených v známom moskovskom múzeu.Ako v stredu uviedol poľský minister kultúry Piotr Glinski, spomenuté diela počas druhej svetovej vojny protizákonne odviezla sovietska Červená armáda.Glinski však taktiež povedal, že asi 20 predchádzajúcich žiadostí adresovaných Moskve o vrátenie tisícok iných predmetov ukradnutých počas druhej svetovej vojny zostalo bez odozvy.„Do dnešného dňa ruská vláda nepreskúmala žiadne z tvrdení,“ povedal Glinski na tlačovej konferencii. Dodal, že Rusko je jediné z niekoľkých dosiaľ oslovených krajín, ktoré Poľsku v tejto veci ani len nereagovali.Najnovšia žiadosť sa týka siedmich obrazov talianskych umelcov, ktoré sú teraz v Puškinovom múzeu v Moskve. Pochádzajú zo 14. až 18. storočia.Glinski povedal, že je ťažké odhadnúť, koľko z poľského umenia a kultúry bolo počas vojny zničených alebo vyplienených okupačnými nacistickými nemeckými a sovietskymi jednotkami, no odhaduje sa, že poľské múzeá prišli o približne 50 % svojich zbierok.„Stopy státisícov predmetov vedú do Ruskej federácie a do bývalých sovietskych republík,“ povedal Glinski. Podotkol, že Poľsko „nikdy neprestane hľadať kultúrne predmety, ktoré boli ulúpené“ počas vojny.