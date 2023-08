Poľsko chce uskutočniť referendum o odpredaji štátneho majetku

Zámer usporiadať referendum

Cieľ referenda

povedal.

„Klamári a manipulátori“

11.8.2023 (SITA.sk) - Líder poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jarosław Kaczyński v piatok povedal, že poľskí voliči v referende rozhodnú, či podporia predaj štátnych podnikov.Podotkol, že hlasovanie dá odpoveď na to, či „zostane bohatstvo generácií v poľských rukách“. Kaczyński, ktorý je zároveň podpredsedom vlády, to oznámil vo videu zverejnenom na platforme X, predtým známej ako Twitter Konzervatívna vládnuca strana už dlhší čas vyjadruje zámer usporiadať referendum o emotívnej téme migrácie popri jesenných parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 15. októbra.Kaczyński v piatok povedal, že PiS plánuje viac ako jednu referendovú otázku.Kaczyński vo svojom videu uviedol, že cieľom referenda je dať rozhodnutia do rúk Poliakov.„Pre nás je rozhodujúci hlas normálnych Poliakov. Hlas zahraničných politikov vrátane Nemcov nie je dôležitý, preto v kľúčových otázkach chceme osloviť priamo vás, v referende,“ povedal Kaczyński.„Vy rozhodujete, či bohatstvo generácií zostane v poľských rukách,“Opoziční politici na sociálnych sieťach odsúdili referendum ako pokrytectvo. Niektorí poznamenali, že vládnuca strana sama predala štátny majetok vrátane štátnej ropnej spoločnosti Lotos za podmienok nevýhodných pre Poľsko.„Toto referendum je jeden veľký podvod PiS,“ povedala podpredsedníčka parlamentu Małgorzata Kidawa-Błońska , podľa ktorej vládnuca strana predala Lotos Saudom a „teraz sa drzo pýta Poliakov, čo si o tom myslia“. „Klamári a manipulátori,“ vyhlásila Kidawa-Błońska.