Poľsko dočasne obnoví hraničné kontroly so susedmi zo Schengenu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava/Berlín 7. novembra (TASR) - Poľsko sa chystá na štátnych hraniciach s Nemeckom, ČR, SR a Litvou obnoviť dočasne hraničné kontroly, aby zaistilo nerušený priebeh Konferencie Organizácie Spojených národov o zmenách klímy, ktorej dejiskom budú Katovice v dňoch 3.-14. decembra.Kontroly by sa na vnútroschengenských hraničných úsekoch mali dočasne zaviesť na obdobie od 22. novembra do 16. decembra.Vyplýva to z už skôr medializovaného projektu rezortu vnútra vo Varšave, ako aj informácie, ktorú s odvolaním sa na zdroje nemeckej spolkovej polície priniesol v stredu internetový server rbb24.de.Podľa informácií z Berlína je možné, že kontroly poľských orgánov zavinia zdržanie na hraničných priechodoch, pričom cestujúci musia rátať s kontrolami nielen na cestách a diaľniciach, ale aj v námorných prístavoch a letiskách, či v riečnych prístavoch na Odre a Nise.Vstup na poľské územie cez tzv. zelenú hranicu bude dočasne zakázaný.Cestujúci z Poľska do Nemecka sa nebudú podrobovať kontrolám.