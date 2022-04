Poľsko je ukážkovým príkladom ako efektívne čerpať eurofondy, Slovensko stále dopláca na byrokraciu a korupciu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.4.2022 (Webnoviny.sk) - Podľa premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO) je Poľsko príkladom toho, ako sa dajú efektívne čerpať európske peniaze. Povedal to dnes počas tlačovej konferencie vo Vyšných Ružbachoch (okres Stará Ľubovňa) po skončení rokovania s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim Za neúspechom Slovenska v tomto smere je podľa neho nastavenie mechanizmu na roky 2014 až 2020, ktorý súčasná vláda zdedila po predošlej. Verí, že nový operačný program na roky 2021 až 2027, ktorý pripravila terajšia vláda, umožní čerpanie financií omnoho flexibilnejšie.„Prišli sme v marci 2020, keď už mal pomyselný vlak prichádzať do cieľovej stanice, ale videli sme, že sme od neho ešte veľmi ďaleko,“ poznamenal na margo čerpania zdrojov z predchádzajúceho operačného programu.„Slovensko dopláca na vysokú byrokraciu, ale aj na korupciu, ktorá bola v našej krajine aj v oblasti eurofondov. Dopláca na to, že veľká časť týchto peňazí nie je vyčerpaná, nie je investovaná do infraštruktúry a nemôžeme tým pádom vidieť také výsledky investícií ako vidíme v Poľsku,“ skonštatoval premiér.