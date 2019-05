Poľsko neutralizovalo viac ako 30 % kontaminovanej ruskej ropy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 24. mája (TASR) - Poľský prevádzkovateľ plynovodov PERN v piatok informoval, že vo svojej sieti potrubí neutralizoval viac ako 30 % kontaminovanej ruskej ropy. Úplné vyčistenie ropovodu mu však zaberie niekoľko mesiacov.V ropovode Družba, ktorým sa transportuje ropa z Ruska do Európy, sa minulý mesiac objavila surovina kontaminovaná veľkým množstvom organických chloridov, ktoré by mohli poškodiť rafinérie a iné zariadenia. Rusko preto muselo načas zastaviť transport komodity cez Bielorusko do Poľska a Nemecka a na Ukrajiny, odkiaľ smeruje na Slovensko, do Maďarska a Českej republiky. Družba sa v Bielorusku rozdeľuje na dve vetvy.Podľa odhadov bolo znečistených až 5 miliónov ton ropy. Poľsko odoberá cez Družbu približne 3 milióny ton ropy mesačne. PERN teraz mieša kontaminovanú ropu s čistou ropu z lodných tankerov alebo rezerv rafinérií.Rusko sa už dohodlo s Bieloruskom, že od neho odoberie približne 1 milión ton kontaminovanej ropy v rámci čistenia ropovodu.Plán na vyčistenie ďalšej časti potrubia smerom do Nemecka, spočíva v tom, že ju odoberú miestne rafinérie, uviedli tri nemenované zdroje.Rusku sa doteraz podarilo odstrániť z potrubia približne 2 milióny ton znečistenej ropy pomocou železničných skladovacích nádrží a lodí a prinajmenšom čiastočne obnoviť čistý tok do baltického prístavu Ust-Luga a na Slovensko.Dodávky čistej ropy do Poľska sa majú obnoviť najneskôr v polovici júna.