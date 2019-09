Poľsko odmietlo vydať do Ruska bankára obvineného z podvodu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 25. septembra (TASR) - Súd v meste Bielsko-Biala na juhu Poľska v utorok odmietol vydať do Ruska bývalého bankára Jaroslava Alexejeva, ktorý je podozrivý z finančného podvodu. Informovala o tom agentúra PAP.Vydanie Alexejeva je podľa súdu v rozpore s Európskym dohovorom o vydávaní, poľskou ústavou a ďalšími medzinárodnými dokumentmi o ochrane ľudských práv.Podľa súdu existuje riziko, že Rusko by v prípade Alexejevovho vydania nerešpektovalo Dohovor OSN proti mučeniu a ani by mu nezaručilo spravodlivý proces.Bankárovi, ktorý patrí do náboženskej spoločnosti Jehovových svedkov, by v ruskom väzení podľa poľského súdu hrozilo pre jeho vieru prenasledovanie vrátane mučenia.Ruský najvyšší súd v roku zakázal činnosť Jehovových svedkov a označil túto náboženskú komunitu za extrémistickú organizáciu.