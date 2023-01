Poľsko pošle Ukrajine desiatky tankov PT-91 Twardy, avizované sú aj nemecké Leopardy 2

Poľsko

27.1.2023 (Webnoviny.sk) -dodá v blízkej budúcnosti Ukrajine 60 modernizovaných tankov. Tie by mali zahŕňaťstroje PT-91 Twardy a mali by sa pridať k avizovaným tankom Leopard 2 nemeckej výroby. Na komunikačnej platforme Telegram to uviedol vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak , informuje web The Kyiv Independent.premiér Mateusz Morawiecki v rozhovore pre kanadskú televíziu CTV news uviedol, že 30 tankov budú modely PT-91 Twardy a zvyšok by mali byť modernizované sovietske tanky T-72.Varšava už poskytla Ukrajine bližšie nešpecifikovaný počet tankov Twardy v júli 2022. Ukrajina tiež dostala stovky tankov T-72.