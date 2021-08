Poľsko postaví plot na hraniciach s Bieloruskom a nasadí ďalších vojakov, zastaviť chce prílev migrantov

Môže za nárast odveta?

Plot bude vysoký 2,5 metra

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Poľsko plánuje postaviť plot pozdĺž hraníc s Bieloruskom a nasadiť tam ďalších vojakov, aby zastavilo migrantov usilujúcich sa o vstup do Európskej únie . Zároveň však ponúklo pomoc vyslaním humanitárnej pomoci pre tých migrantov, ktorí uviazli na poľsko-bieloruskej hranici.Poľsko i tri pobaltské štáty - Estónsko, Litva a Lotyšsko - obviňujú bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka , že v rámci tzv. hybridnej vojny posiela migrantov cez ich hranice, ktoré zároveň tvoria východnú hranicu EÚ. Spomenutí migranti najčastejšie pochádzajú z Afganistanu a Iraku.Všetky štyri krajiny sa domnievajú, že nárast migrantov v ich pohraničí predstavuje odvetu Minska za sankcie EÚ voči autokratickému režimu v Bielorusku, ktorý od vlaňajších prezidentských volieb najprv násilne potláčal pokojné demonštrácie a v ostatných mesiacoch spustil silné represie voči proeurópskym aktivistom či médiám.„Využívanie migrantov na destabilizáciu susedných krajín predstavuje jasné porušenie medzinárodného práva a kvalifikuje sa ako hybridný útok proti Lotyšsku, Litve, Poľsku, a teda proti celej Európskej únii,“ uviedli v spoločnom vyhlásení v pondelok.Varšava minulý týždeň uviedla, že v auguste sa zatiaľ z Bieloruska pokúsilo nelegálne vstúpiť do Poľska 2 100 migrantov. Takmer 800 z nich sa dostalo do krajiny a bolo umiestnených do štátnych zariadení.Poľsko v reakcii na nával migrantov uviedlo, že na hranicu s Bieloruskom nasadilo viac ako 900 vojakov a hranicu na úseku 150 kilometrov posilní ostnatým drôtom.V pondelok minister obrany Mariusz Blaszczak poznamenal, že na hranicu budú vyslaní ďalší vojaci a postavia na nej plot vysoký 2,5 metra. Nový hraničný plot postavia podľa maďarského vzoru, ktorý slúži proti migrantom na hranici so Srbskom a je vystužený špirálovitým žiletkovým drôtom.