Poľsko pravdepodobne nevylúči všetky zariadenia Huawei z 5G sietí

Varšava 16. apríla (TASR) - Poľsko pravdepodobne nevylúči všetky zariadenia čínskej firmy Huawei pri budovaní mobilných sietí novej generácie 5G. Uviedol to Karol Okonski, štátny tajomník ministerstva pre digitalizáciu, podľa ktorého sa tak chce Varšava vyhnúť zvýšeným nákladom pre mobilných operátorov.Huawei, najväčší svetový výrobca zariadení pre infraštruktúru mobilných sietí, čelí na Západe intenzívnej kontrole pre jeho vzťahy s čínskou vládou. Spoločnosť popiera obvinenia, že jeho 5G zariadenia by mohli byť použité na špionáž.Poľskí predstavitelia v januári vyhlasovali, že vláda je pripravená vylúčiť Huawei z 5G sietí po zatknutí čínskeho zamestnanca spoločnosti Huawei a bývalého predstaviteľa poľskej bezpečnosti pre podozrenie zo špehovania.Varšava v súčasnosti zvažuje zvýšenie bezpečnostných štandardov a stanovenie obmedzení pri budovaní siete piatej generácie. Rozhodnutie padne zrejme v najbližších týždňoch, uviedol Okonski.povedal. To je v súlade s prístupom Európskej komisie, ktorá sa minulý mesiac vyhla americkým výzvam na zákaz Huawei z 5G sietí, a namiesto toho navrhla prísnejšie pravidlá.Poľská telekomunikačná infraštruktúra je vo veľkej miere závislá od zariadení Huawei, čiastočne preto, že sú lacnejšie ako od konkurencie. Operátori používajú tieto zariadenia aj pri pokusoch s 5G.Okonski povedal, že Varšava diskutuje s operátormi o možných výmenách existujúcich telekomunikačných zariadení. Ale vzhľadom na vysoké náklady na elimináciu technológií Huawei môže vláda povoliť, aby niektoré z nich zostali. „Poľsko nie je schopné financovať výmenu zariadení Huawei (telekomunikačnými) operátormi," vyhlásil Okonski.Zákaz Huawei by zvýšil ceny a oddialil zavedenie nových technológií, upozornil najväčší poľský mobilný operátor Play. Dodal, že vo svojich zriadeniach nezaznamenal žiadne dôkazy o bezpečnostných problémoch. Aj ostatní poľskí mobilní operátori, ako napríklad T-Mobile Polska, Orange Polska a Polkomtel, používajú aj zariadenie Huawei.USA, jeden z najbližších spojencov Poľska, lobujú vo Varšave a ďalších európskych krajinách, aby zakázali Huawei. Vo februári americký viceprezident Mike Pence a minister zahraničných vecí Mike Pompeo poukazovali na nebezpečenstvo vyplývajúce z nákupu technológií čínskej firmy v Poľsku a strednej Európe.Robert Strayer z amerického ministerstva zahraničných vecí, zodpovedný za kybernetickú bezpečnosť, minulý týždeň povedal novinárom, že USA sú spokojné s odporúčaním Bruselu v otázke 5G, ktoré nevyžaduje výslovný zákaz zariadení od Huawei.Podľa amerických predstaviteľov Poľsko potrebuje zaistiť bezpečnosť telekomunikačnej infraštruktúry, ak chce zvýšila prítomnosť amerických vojakov na poľskej pôde. To je podľa niektorých zdrojov varovaním, aby Varšava zakázala Huawei. Poľská vláda chce mať viac amerických vojakov v krajine, čiastočne na odradenie potenciálnej ruskej agresie.V septembri poľský prezident Andrzej Duda požiadal prezidenta Donalda Trumpa o stálu vojenskú základňu USA v Poľsku. Obe krajiny by mohli v najbližších týždňoch dosiahnuť dohodu, ktorá zabezpečí väčšiu rotáciu amerických vojakov na poľskej pôde.