Poľsko pred konferenciou OSN dočasne obnovilo hraničné kontroly

Varšava 22. novembra (TASR) - Poľsko vo štvrtok dočasne obnovilo kontroly na štátnych hraniciach, aby zabezpečilo nerušený priebeh decembrovej konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) o zmenách klímy. Informovala o tom agentúra AP.Hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Agnieszka Goliasová povedala, že náhodné kontroly boli zavedené vo štvrtok a budú v platnosti do 16. decembra.Summit OSN sa uskutoční v dňoch 3.-14. decembra v Katoviciach. Úrady podľa Goliasovej zabránia vstupu do krajiny ľuďom, ktorí sa dopustili narušenia verejného poriadku, alebo ľuďom, ktorí by mohli narušiť priebeh summitu.Poľsko podobné opatrenia zaviedlo aj počas klimatickej konferencie OSN v roku 2013, počas summitu NATO a Svetových dní mládeže (SDM) v roku 2016 a aj počas majstrovstiev Európy vo futbale, ktoré organizovalo spoločne s Ukrajinou v roku 2012.