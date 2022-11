Poľsko stavia na hraniciach s Kaliningradom bariéru, má zabrániť ilegálnym prechodom migrantov z ruského územia

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poľský minister obrany v stredu oznámil, že nariadil výstavbu bariéry pozdĺž hranice s ruskou exklávou Kaliningrad. Krok nadväzuje na obavy Varšavy, že Rusko tam plánuje umožniť ilegálne prechody hraníc pre ázijských a afrických migrantov.Minister Mariusz Błaszczak skonštatoval, že hranica musí byť uzavretá, aby sa Poľsko mohlo cítiť bezpečne. Schválil preto vybudovanie dočasnej bariéry pozdĺž 210-kilometrovej hranice.K rozhodnutiu prijať opatrenia Błaszczaka podľa jeho slov viedlo nedávne rozhodnutie ruského leteckého úradu spustiť lety z Blízkeho východu a severnej Afriky do Kaliningradu.Prípravné práce sa začali v stredu a výstavbu by mali dokončiť do konca roka 2023.