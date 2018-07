Poľsko tvrdí, že tiež neuzavrelo dohodu o návrate žiadateľov o azyl

Poľský premiér Mateusz Morawiecki (uprostred), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Varšava 1. júla (TASR) - Poľsko neuzavrelo žiadnu dohodu o návrate žiadateľov o azyl. Pre agentúru Reuters to v sobotu večer uviedol hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Artur Lompart.Reagoval tak na správu agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na kancelárkin list určený koaličným partnerom - vrcholným politikom Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). DPA v nej napísala, že Merkelová získala od 14 krajín - vrátane Maďarska, Česka a Poľska - prísľub dohody o urýchlenom návrate migrantov z Nemecka do štátu Európskej únie, kde boli pôvodne zaregistrovaní.vyhlásil Lompart.Informáciu DPA o takejto dohode medzičasom dementoval i český premiér Andrej Babiš s tým, žePoprel ju aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý povedal, že ide o bežnúV údajnej zamýšľanej dohode nefigurovalo ani Slovensko. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.povedal.Merkelová v piatok na summite EÚ oznámila, že Španielsko a Grécko sú pripravené prevziať migrantov, ktorí ich úrady požiadali o azyl, ale neskôr boli zachytení na nemecko-rakúskych hraniciach.