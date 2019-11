Poľsko vyhostilo neonacistu, mal sa zúčastniť polovojenského výcviku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 8. novembra (TASR) - Poľsko v piatok vyhostilo švédskeho neonacistu, ktorý sa mal v krajine zúčastniť na polovojenskom výcviku zaobchádzania s automatickými zbraňami podobného typu, aké boli použité počas útoku na dve mešity na Novom Zélande, ktorý si v marci vyžiadal 51 obetí. Informovala o tom agentúra AFP." uviedol hovorca koordinátora poľských špeciálnych síl Stanislaw Zaryn. Švédske médiá muža identifikovali ako 22-ročného Antona Thulina, ktorý bol v minulosti uznaný za vinného z pokusu o útok na utečenecké stredisko vo Švédsku.Jeho prítomnosť v Poľsku predstavovalauviedli v oficiálnom vyhlásení špeciálne jednotky. Anton T.Mladý Švéd pricestoval do Poľska, aby sa na výcviku naučil narábať s rovnakou zbraňou, akú počas útoku v novozélandskom meste Christchurch použil Austrálčan Brenton Tarrant a usmrtil tak 51 ľudí a ďalších 51 zranil. Tarrant (29) v júni poprel svoju vinu v prípade všetkých 92 vznesených obvinení z vraždy, pokusu o vraždu i terorizmu. Proces s ním by sa mal začať 2. júna 2020.NMR, ktoré hlása aj nadradenosť bielej rasy, vzniklo už v 90. rokoch 20. storočia vo Švédsku, ale rozšírilo sa aj do iných škandinávskych krajín - Nórska, Fínska i Dánska.