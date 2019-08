Poľský horolezec potreboval pomoc záchranárov na Veľkej Snehovej veži

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 10. augusta (TASR) – Horskí záchranári boli v piatok (9.8.) večer požiadaní skupinou poľských horolezcov o pomoc na Veľkej Snehovej veži. Tridsaťdeväťročný horolezec po zlanení a odopnutí sa od istenia sa na mokrej skale pošmykol a pádom si spôsobil pravdepodobne zlomeninu ľavého predkolenia. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webstránke.Horskí záchranári požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air Transport Europe (VZZS ATE), ktorá zobrala na palubu dvoch záchranárov a spoločne leteli do Čiernej Javorovej doliny horolezcovi na pomoc.uvádza HZS.Muž bol krátko po svitaní spolu so záchranármi HZS evakuovaný priamo z terénu. Pri Téryho chate boli všetci naložení na palubu vrtuľníka a spoločne leteli do Starého Smokovca, kde boli horskí záchranári vysadení. Posádka vrtuľníka pokračovala so zraneným do popradskej nemocnice.