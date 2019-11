Poľský premiér Morawiecki: Budeme pokračovať v reformách súdnictva

Poľský premiér Mateusz Morawiecki, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 6. novembra (TASR) - Poľsko bude pokračovať v reforme svojho súdnictva, ale pokúsi sa vziať do úvahy stanovisko Európskej únie. V stredu to podľa poľskej tlačovej agentúry PAP vyhlásil premiér Mateusz Morawiecki.povedal Morawiecki v rozhovore zverejnenom v stredu ráno, z ktorého citovala aj agentúra DPA.Obvinenia, že vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) postupnými krokmi obmedzuje nezávislosť súdnictva, v posledných rokoch dominujú v politickej debate v krajine a dostali vládu do sporu s Bruselom.Viacero justičných reforiem zavádzaných stranou PiS napadla Európska komisia na Súdnom dvore EÚ. A tento najvyšší súd EÚ v utorok rozhodol, že reformy znižujúce vek odchodu do dôchodku pre poľských sudcov všeobecných súdov sú v rozpore s právom Európskej únie.Morawiecki povedal, že Poľskozanalyzuje rozhodnutie súdneho dvora. Poukázal však na to, že verdikt padol v súvislosti s jedným zákonom, ktorý už neplatí, pretože bol pred rokom novelizovaný.Členovia PiS boli dlhodobými kritikmi poľského súdneho systému, ktorý vnímajú ako neefektívny, prospechársky a skorumpovaný pozostatok z komunistickej minulosti krajiny.