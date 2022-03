Poľský premiér Morawiecki vyzval na úplne zastavenie obchodu Európskej únie s Ruskom

19.3.2022 (Webnoviny.sk) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v sobotu zopakoval svoju výzvu Európskej komisii, aby zablokovala všetok obchod s Ruskom a donútila Moskvu ukončiť vojnu na Ukrajine.Morawiecki sa takto vyjadril počas návštevy firmy Telesystem-Mesko v obci Lubiczow vyrábajúcej navádzacie časti pre protilietadlové systémy. Poľsko tieto dielce poskytuje Ukrajine.„Blokáda námorných prístavov, zákaz vstupu ruských lodí pod ruskou vlajkou s ruským nákladom do prístavov ale tiež zákaz obchodu po zemi," by sa mali pridať k sankciám voči Rusku, povedal Morawiecki.Podľa jeho slov úplné zrušenie obchodu 27-člennej Európskej únie s Ruskom by bolo dodatočným tlakom na Moskvu, aby si premyslela, či „možno nie je lepšie zastaviť túto krutú vojnu". Poľský premiér dodal, že o to požiada najbližšie zasadanie Európskej komisie.