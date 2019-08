Poľský prezident chce, aby sa parlamentné voľby konali 13. októbra

Na archívnej snímke Andrzej Duda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 3. augusta (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v piatok vyhlásil, že chce, aby sa parlamentné voľby v krajine konali 13. októbra po krátkej volebnej kampani, ale ešte potrebuje súhlas Štátnej volebnej komisie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Prezident Duda povedal pre televíziu Polsat, že požiadal Štátnu volebnú komisiu o schválenie 13. októbra ako termínu volieb a o stanovenie obdobia kampane. Duda oficiálne oznámi termín volieb, keď mu komisia na budúci týždeň odpovie.Duda vysvetlil, že vybral termín volieb krátko po letných dovolenkách a prázdninách, aby zabránil zdĺhavej predvolebnej kampani, lebo vždy je to obdobieParlamentné voľby rozhodnú, či poľská pravicová, nacionalistická vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá sa často dostáva do sporov s lídrami Európskej únie, si udrží väčšinové vládnutie až do roku 2023.