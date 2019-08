Poľský prezident: Sankcie proti Rusku by sa mali zachovať

Na archívnej snímke Andrzej Duda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 31. augusta (TASR) - Západné sankcie voči Rusku by mali byť zachované až do úplného obnovenia územnej celistvosti Ukrajiny. Vyhlásil to v sobotu na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo Varšave jeho poľský náprotivok Andrzej Duda.Podľa agentúry Ukrinform Duda taktiež poznamenal, že prípadná výmena väzňov medzi Ukrajinou a Ruskom by mohla byť dobrým krokom na vyriešenie krízy na východe Ukrajiny. Takisto zdôraznil, že urovnanie historických sporov medzi Poľskom a Ukrajinou je pre poľskú stranuuviedol ďalej Duda. Poďakoval sa ukrajinskému prezidentovi za sobotňajšiu účasť na pamätných udalostiach vo Varšave pri príležitosti 80. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny.Poľský prezident taktiež uviedol, že jeho krajina sa teší na rozvoj dopravnej a hraničnej infraštruktúry, čím sa prehĺbi obchodný obrat medzi Poľskom a Ukrajinou.Zdôraznil, že poľská strana preskúma možnosť zvýšenia počtu kontrolných stanovíšť na poľsko-ukrajinskej hranici, ako aj možnosť rozvoja dopravných spojení, najmä pozdĺž riek Južný Bug a Dnester.