Poľský ropovod bude vyčistený najskôr v decembri

Katovice 8. júla (TASR) - Vyčistenie poľského ropovodného systému a zásobníkov od kontaminovanej ropy z Ruska bude trvať šesť až osem mesiacov. Povedal to Igor Wasilewski, šéf spoločnosti Pern, ktorá prevádzkuje poľskú sieť ropovodov.Dodávka ropy cez ropovod Družba do strednej Európy sa zastavila v apríli po tom, ako sa ukázalo, že surovina v ropovode bola kontaminovaná vysokým obsahom organických chloridov. Tie sa používajú na zvýšenie produkcie, pred vpustením ropy do ropovodného systému sa však musia odstrániť, pretože by mohli poškodiť zariadenia rafinérií. Dodávky čistej ropy z Ruska do Poľska boli čiastočne obnovené minulý mesiac.povedal Wasilewski cez víkend novinárom. Ako dodal, na základe konečných odhadov vedenia firmy bude vyčistenie systému od tejto ropy trvať približne šesť až osem mesiacov. Poľské ministerstvo energetiky pôvodne odhadovalo, že tento proces potrvá päť, maximálne šesť mesiacov.