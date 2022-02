Poľský sánkar Sochowicz navštívil pekingskú nemocnicu a poďakoval sa za rýchlu liečbu

Poľský sánkar Mateusz Sochowicz navštívil tento týždeň druhýkrát v tejto sezóne univerzitnú nemocnicu v Pekingu. Po ťažkom novembrovom zranení kolenného jabĺčka a hlbokej reznej rane počas prípravných pretekov to vyzeralo na definitívny koniec jeho olympijských nádejí.

Lekárom sa však podarilo zachrániť jeho olympijský sen, na ZOH 2022 napokon nebude chýbať. S odstupom času sa 25-ročný sánkar prišiel poďakovať za všetko, čo pre neho urobili.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2022 (Webnoviny.sk) -Poliak pri testovaní olympijskej trate narazil do kovovej bariéry, ktorá mu nečakane zablokovala dráhu počas jeho jazdy. Ako sa to mohlo stať? Podľa Medzinárodnej sánkarskej federácie išlo o zlyhanie ľudského faktora. Napriek všetkým komplikáciám sa ale neuveriteľne rýchlo zotavil. Rehabilitácia bola prísna. Pritom niekoľko dní po operácii nemohol chodiť ani ohnúť koleno"Pociťoval som hroznú zlosť na ľudí, ktorí mi ublížili. Lenže neskôr mi došlo, že to asi nikto neurobil schválne. Chyby sa stávajú. Som tvrdý, vyrovnal som sa s tým a prišiel som si splniť olympijský sen,“ citovala Sochowicza agentúra AP.Poliak nebude patriť k výrazným favoritom na zisk cenného kovu. Je však obľúbeným, jednoducho preto, čím si prešiel. "Je úžasný," povedal Chris Mazdzer, strieborný medailista zo ZOH 2018 v Pjongčangu reprezentujúci USA.