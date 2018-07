Poľský senát zamietol referendum o zmenách ústavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 26. júla (TASR) - Horná komora poľského parlamentu odmietla návrh prezidenta Andrzeja Dudu na vypísanie referenda o zmenách ústavy. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Vypísanie plebiscitu, ktorý sa mal uskutočniť na jeseň tohto roku, zamietli senátori v stredu večer pomerom hlasov 30:10. Hlasovania sa nezúčastnilo 52 členov Senátu.Duda presadzuje zmeny poľskej ústavy už dlhší čas. Podľa jeho návrhu sa malo referendum uskutočniť 10. a 11. novembra.Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) má väčšinu aj v hornej komore parlamentu. Duda, pôvodne tiež člen PiS, však so svojou iniciatívou prišiel samostatne bez podpory straníckych lídrov. Podľa agentúry AP nemá PiS v súčasnosti na zmenách ústavy záujem.Aké konkrétne otázky mali byť položené v referende, malo byť podľa Dudu ešte predmetom diskusie.Podľa poľských médií sa však mali občania zrejme vyjadriť aj k tomu, či si želajú novú ústavu alebo zmeny súčasnej, resp. či súhlasia s posilnením právomocí prezidenta. Ďalšie otázky sa mali týkať toho, či do ústavy zakomponovať zmienky o kresťanských základoch Poľska, ako aj podpory rodiny, práva na starobný dôchodok, suverenity Poľska v EÚ a záruky členstva krajiny v NATO.PiS myšlienku referenda o zmenách ústavy odmietla okrem iného preto, lebo sa obávala možnej nízkej účasti voličov, ktorá by mohla spochybniť legitimitu súčasnej vládnucej garnitúry. Vládnuci konzervatívci však poľskú ústavu z roku 1997 vnímajú kriticky. Podľa nich bola jej podoba príliš ovplyvnená komunistami, píše agentúra DPA.