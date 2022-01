Poľský senátor Brejza, ktorého sledovali spyvérom, podal na šéfa vládnej PiS Kaczynského žalobu

Otca predvolali na vypočúvanie

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Poľský opozičný senátor Krzysztof Brejza, do ktorého mobilu sa nabúrali spyvérom, podal civilnú žalobu na lídra vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczynského za ohováranie.Spravil tak pre jeho vyjadrenia, ktoré naznačili, že ho sledovali v súvislosti so zločinom.Niekoľko hodín po tom, ako sa objavili správy o Brejzovej žalobe na Kaczynského, poľskí prokurátori informovali jeho otca, že ho vyšetrujú ako podozrivého a má sa dostaviť na vypočúvanie.Ryszard Brejza, starosta mesta Inowroclaw, uviedol, že dostal predvolací list, ale neinformovali ho tom, čoho sa prípad týka.„Cítim sa ako postava z románu Proces od Franza Kafku. Neviem, čoho sa to týka, môžem len hádať,“ vyjadril sa pre televíziu TVN24.Senátor Brejza označil predvolanie otca za pomstu voči jeho rodine za žalobu a odhalenie „zločinov súvisiacich s nelegálnym sledovaním opozície“.Obaja Brejzovci veria, že PiS sa snaží na nich uvrhnúť podozrenie, aby odôvodnili použitie špehovacieho softvéru, ktorý je určený na boj proti terorizmu a iným vážnym zločinom, proti politickým oponentom.Vyšetrovanie agentúry The Associated Press (AP) a strediska pre kybernetickú bezpečnosť Citizen Lab pri Torontskej univerzite zistilo sledovanie troch kritikov vlády, medzi nimi Krzysztofa Brejzu, spyvérom Pegasus izraelskej spoločnosti NSO Group.Zistenia AP a Citizen Lab nezávisle overila organizácia Amnesty International, ktorá potvrdila, že na senátora v roku 2019, keď viedol opozičnú kampaň do parlamentných volieb, použili spyvér viackrát.Správy, ktoré mu ukradli z mobilu boli upravené a štátom kontrolovaná televízia ich odvysielala v rámci očierňovacej kampane pred voľbami, ktoré tesne vyhrala PiS.Okrem Brejzu sa stali terčmi Pegasusu právnik zastupujúci opozičných politikov v mnohých politicky citlivých prípadoch Roman Giertych a prokurátorka Ewa Wrzosek.Kaczynski v piatok uznal, že Poľsko kúpilo spyvér Pegasus, ktorý je podľa neho nástroj pre boj proti zločinu a korupcii.