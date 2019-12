Poľský súdny systém potrebuje jasné predpisy, tvrdí Duda

Na archívnej snímke Andrzej Duda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 16. decembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v pondelok vyjadril názor, že Poľsko potrebuje predpisy, ktoré jasne definujú, čo by sudcovia nemali robiť a akým spôsobom by nemali vyjadrovať svoje názory. Informovala o tom agentúra PAP.Tieto pravidlá sa však podľa poľského prezidenta nesmú týkať samotného rozhodovania súdov či výkladu právnych úkonov.Duda dodal, že v demokratických krajinách je pravidlom to, že sudcovia sa nevyjadrujú k politickým záležitostiam a nezasahujú do politiky. "" povedal.Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) v piatok poľskému parlamentu predložila návrh legislatívy, ktorý zavádza nové disciplinárne opatrenia voči sudcom.V prípade jeho schválenia by sudcovia museli napríklad informovať svojich nadriadených o svojom prípadnom predchádzajúcom členstve v politickej strane, ako aj svojich činnostiach v rámci mimovládnych organizácií alebo aktivitách na sociálnych sieťach.Európska komisia (EK) 16. decembra oznámila, že dôkladne preskúma, či predmetný návrh zákona neporušuje princíp nezávislosti justície.Rozsiahla reforma poľského súdneho systému, ktorú pred štyrmi rokmi začala realizovať konzervatívna strana PiS, je v Bruseli vnímaná ako pokus podriadiť justičný systém politickej kontrole.Európska komisia začala v tejto veci proti Poľsku už niekoľko právnych konaní o porušení právnych predpisov a aktivovala aj článok 7 Zmluvy o EÚ, ktorý v konečnom štádiu môže teoreticky viesť až k strate hlasovacieho práva pre Poľsko v Rade EÚ. K tomu však zrejme nedôjde, pretože takýto krok by si vyžadoval súhlas všetkých členských štátov EÚ. Maďarsko, ktoré má s Bruselom vlastné spory v oblasti právneho štátu, už pritom upozornilo, že by hlasovalo proti takémuto kroku.