Polus City Center je oddnes VIVO! Bratislava s viac obchodmi a vylepšenou ponukou

8.11.2019 (Webnoviny.sk) -Táto premena bola zavŕšená odhalením nového loga a otvorením viacerých nových obchodov. VIVO! Bratislava v nových a zrekonštruovaných priestoroch privíta značky Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay a Teta. Aj niektorí už známi nájomcovia predstavia modernizované priestory, napríklad Sportisimo, I-Stores či Biopark."Dôsledne pracujeme na implementovaní našej zákaznícky orientovanej stratégie v oblasti komerčných nehnuteľností a to aj cez investície do rozvoja našich dvoch retailových formátov – VIVO! a STOP SHOP. Značka VIVO! do Bratislavy prinesie pohodlný nákupný zážitok pre celú rodinu," povedal Dietmar Reindl, Chief Operating Officer spoločnosti IMMOFINANZ. "Spojenie medzinárodných a lokálnych značiek, zameranie na jedinečný VIVO! zážitok a široká ponuka služieb robia z VIVO! Bratislava miesto, kde budú obyvatelia širokého okolia chcieť nielen nakupovať, ale aj tráviť voľný čas."Zlepšenie našej nákupnej a gastronomickej ponuky a jej prispôsobenie požiadavkám značky VIVO! je jeden z cieľov, ktoré sme už dosiahli. Chceme však maximalizovať potenciál značky VIVO! Bratislava z toho dôvodu sme sa zamerali na investície do ďalších vylepšení vrátane pohodlnejšieho parkovania, food courtu, eskalátorov, navigácie a dizajnu. Sme hrdí, že sa nám podarilo úspešne zavŕšiť takýto ambiciózny projekt. Veríme, že návštevníci ocenia vylepšenú ponuku obchodov a zmeny, ktoré sme pre nich pripravili," konštatuje Adrian Bódis, Country Manager Slovak Republic spoločnosti IMMOFINANZ.Slávnostné otvorenie VIVO! Bratislava sprevádzal bohatým sprievodný program. Návštevníkom sa predstavil moderátor Michal Hudák a hudobníci Marián Čekovský a Miro Jaroš. Oslavy otvorenia VIVO! Bratislava vyvrcholili koncertom kapely IMT Smile. Fanúšikovia mali aj jedinečnú možnosť kúpiť si tričká, šiltovky či ponožky kapely IMT Smile v unikátnom pop up obchode.Pre rodiny s deťmi je navyše pripravená interaktívna párty s obľúbenými hračkami od spoločnosti Mattel, ktorá bude trvať od piatku do nedele. Deti sa môžu tešiť na maľovanie na tvár, výstavu hračiek, rôzne súťaže a množstvo darčekov.VIVO! je úspešná značka nákupných centier spoločnosti IMMOFINANZ. Tento koncept bol navrhnutý pre mestá so zásahovou oblasťou najmenej 200 000 obyvateľov. VIVO! sa vyznačuje atraktívnou ponukou nájomcov, vrátane silných medzinárodných značiek, a ponukou zameranou na celú rodinu. Portfólio VIVO! sa v súčasnosti skladá z desiatich nákupných centier s prenajímateľnou plochou o veľkosti 306 000 m2, z ktorých sa štyri nachádzajú v Poľsku, štyri v Rumunsku a po jednom v Českej republike a na Slovensku. Ku koncu júna 2019 bola hodnota týchto nehnuteľností 674,1 milióna EUR a hrubý výnos predstavoval 8,2%.IMMOFINANZ je spoločnosť pôsobiaca v oblasti komerčných nehnuteľností, ktorej aktivity sa zameriavajú na segmenty retailu a kancelárií na siedmich hlavných trhoch Európy: v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Poľsku. Hlavné podnikateľské aktivity zahŕňajú správu a rozvoj nehnuteľností, pričom značky STOP SHOP (retail), VIVO! (retail) a myhive (kancelárie) sú silným stredobodom týchto aktivít a symbolizujú kvalitu a servis. Portfólio nehnuteľností spoločnosti má hodnotu približne 4,5 miliardy EUR a zahŕňa 210 nehnuteľností. Spoločnosť IMMOFINANZ je kótovaná na burzách vo Viedni (ATX index) a Varšave. Viac informácií nájdete na: http://www.immofinanz.com Inzercia