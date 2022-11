Polyamid 6 znižuje emisie v strojárstve

Polyamid 6 (PA6) je lacnejšou a ekologickejšou alternatívou materiálov z polyamidu 66. PA6 má pritom rovnaké vlastnosti



2.11.2022 (Webnoviny.sk) -Materiály z polyamidu 6 značky Durethan od spoločnosti LANXESS sú nielen cenovo atraktívnou alternatívou materiálov na báze polyamidu 66, ale sú aj oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu. Vychádza to z výpočtov, ktoré vykonala táto nemecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu chemikálií na základe vlastných údajov a údajov zverejnených viacerými inštitúciami vrátane rôznych združení výrobcov špeciálnych plastov."Uhlíková stopa našej živicovej bázy polyamidu 6 je o viac ako 40 % nižšia ako súčasný priemer európskeho priemyslu pre polyamid 66. Naša uhlíková stopa v súčasnosti predstavuje 3,66 tony ekvivalentu CO2 na tonu vyrobeného materiálu," vysvetľuje Dr. Guenter Margraf, vedúci oddelenia udržateľnosti a produktového manažmentu z oddelenia High Performance Materials. "Uhlíková stopa nášho polyamidu 6 je preto zodpovedajúco nižšia. Vďaka tomu je vhodný ako trvalá náhrada polyamidu 66."Uhlíková stopa polyamidových zmesí LANXESS 6 sa dá ešte viac znížiť, ak sa namiesto bežných vlákien vystužia sklenými vláknami Eco. Pri ich výrobe sa využíva priemyselný sklený odpad, čím sa znižuje spotreba surovín a energie a predchádza sa ďalšiemu odpadu."Uhlíková stopa nášho ekologického skleného vlákna je približne o dve tretiny menšia ako pri bežnom sklenenom vlákne," hovorí Margraf. Spoločnosť LANXESS ponúka príslušné hmotnostne vyvážené zmesi ISCC Plus (International Sustainability and Carbon Certification) pod názvom Durethan Eco. Tie obsahujú až 60 % recyklovaných vlákien. Hmotnostná bilancia umožňuje určiť podiel udržateľného materiálu v zmesi a transparentne ho zobraziť spracovateľovi.Spoločnosť LANXESS podporuje zákazníkov pri prechode z polyamidu 66 na polyamid 6 celým radom služieb pod značkou HiAnt. Tieto služby zahŕňajú všetko od spoločného vývoja koncepcie návrhu komponentov až po optimalizáciu materiálov a najnovšie metódy počítačom podporovaného inžinierstva (CAE), ktoré dokážu predpovedať vlastnosti komponentov."Správny výber materiálu a návrh komponentov s optimalizovanou hmotnosťou - napríklad zmenšením hrúbky stien tam, kde sú vystavené menšiemu zaťaženiu, a optimálnym umiestnením výstužných rebier - môže ďalej výrazne znížiť uhlíkovú stopu vyrobeného komponentu," vysvetľuje Margraf.O tom, do akej miery sa dá znížiť uhlíková stopa, svedčí palubná nabíjačka, ktorá je nainštalovaná v plne elektrickom kompaktnom aute nemeckej automobilky. Je vyrobená z materiálu Durethan BKV50H3.0, ktorý je vystužený 50 hmotnostnými percentami krátkych sklených vlákien. Margraf vysvetľuje: "V porovnaní s komponentmi so zmesou polyamidu 66, ktoré obsahujú rovnaké množstvo sklených vlákien, dochádza k 36 % úspore CO2. Použitie materiálu BKV50 s ekologickou výstužou zo sklených vlákien by zlepšilo bilanciu CO2 až o 46 %."Uhlíková stopa polyamidovej živice 6 a sklených vlákien spoločnosti LANXESS bola certifikovaná akreditovaným certifikačným orgánom. Porovnanie so základnou živicou polyamid 66 vychádza z údajov o emisiách, ktoré zverejnilo európske združenie výrobcov plastov PlasticsEurope vo svojej publikácii Eco-profiles PA66 vo februári 2014.Viac informácií o polyamide 6, PBT a sklených vláknach s certifikovanou uhlíkovou stopou spoločnosti LANXESS a o ponuke služieb spoločnosti HiAnt nájdete na https://lanxess.com/en/Products-and-Brands/Focus-Topics/CO2-Footprint-Engineering-Plastics Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2021 dosiahol obrat 7,6 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 900 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis