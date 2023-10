Pomáhame sirotám a polosirotám po dopravných nehodách

6.10.2023 (SITA.sk) -Podľa oficiálnych štatistík riešila Polícia SR za prvých osem mesiacov tohto roku 7 491 dopravných nehôd. Pri týchto nehodách bolo 165 osôb usmrtených a 539 ťažko zranených. "Počet ľudí, ktorí prídu o život pri dopravných nehodách, bohužiaľ, neklesá. Najhoršie je, že na ne často doplácajú tí najmenší - deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody utrpia vážne zranenia, vyžadujúce si dlhodobú liečbu, alebo pri nehode prídu o rodičov. V oboch prípadoch potrebujú tieto deti pomoc, a to nielen psychickú, ale aj finančnú. Stretávam sa ale s tým, že rodiny často nevedia, na koho sa môžu obrátiť," opisuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna, a už jedenásť rokov aj predsedníčka správnej rady Detskej dopravnej nadácie. "Chcela by som touto cestou vyzvať všetkých, ktorí poznajú dieťa či dospievajúceho, ktorý prišiel o jedného alebo oboch rodičov pri nehode alebo potrebuje rehabilitačnú starostlivosť, aby ich o možnosti podpory od Detskej dopravnej nadácie informovali. Radi pomôžeme!" vyzýva Karolína Topolová.Cieľom Detskej dopravnej nadácie je finančne pomáhať deťom, ktorých rodičia zahynuli pri dopravných nehodách a tiež tým, ktoré majú v dôsledku dopravnej nehody trvalé zdravotné následky. Od založenia Detskej dopravnej nadácie na Slovensku podporila už niekoľko detí. Pomohla napríklad chlapcom, ktorí prišli o otca pri nehode v deň narodenia jedného z nich. Nadácia pomohla aj dievčatku, ktoré o rodičov prišlo v desiatich rokoch. Podpora DDN pomohla jej starým rodičom, ktorí sa o ňu starajú, a to s výdavkami na jedlo, ubytovanie, drogériu a s pomôckami do školy.Výška ročného príspevku od DDN je 1 200 eur pre vysokoškolákov siroty, 600 eur pre vysokoškolákov polosiroty, 1 000 eur pre ostatné siroty od materských škôl až po študujúcich vyššie odborné školy a 500 eur pre polosiroty v rovnakých vzdelávacích zariadeniach.Napíšte nám na info@detskadopravnanadacia.sk, alebo nás kontaktujte prostredníctvom webovej stránky www.detskadopravnanadacia.sk či cez našu facebookovú stránku www.facebook.com/detskadopravnanadacia Informačný servis