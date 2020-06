Pomoc firmám alebo zdravotníctvo? Slováci označili, čomu by sa mala venovať vláda po koronakríze

Nezamestnanosť a pracovný trh

Riešenie sebestačnosti stúpa s vekom a vzdelaním

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda by sa mala po koronakríze venovať pomoci ohrozeným firmám a živnostníkom. Myslí si to takmer 30 percent respondentov, ktorí sa zúčastnili prieskumu agentúry AKO Túto oblasť vnímajú najnaliehavejšie takmer všetky sociálne kategórie, s výnimkou ľudí s najnižším vzdelaním bez maturity a ľudí vo veku 40 - 49 rokov.Prieskum agentúra realizovala 10. až 15. júna na vzorke tisíc respondentov. O výsledkoch prieskumu informovala agentúru SITA Kamila Hříchová z AKO.Ďalšou odporúčanou oblasťou, ktorej by sa mala vláda po koronakríze venovať, je nezamestnanosť a pracovný trh. K tejto možnosti sa priklonilo takmer 25 percent respondentov.Treťou najnaliehavejšou oblasťou na riešenie je podľa opýtaných zdravotníctvo. Ženy výrazne naliehavejšie umiestňovali školstvo, muži zase za výrazne naliehavejšiu považujú záchranu ekonomiky ako celku.Podľa Hříchovej, okrem obvyklých oblastí, ktoré sa vyskytujú v podobných prieskumoch, sa tentokrát na pomerne vysokej priečke umiestnila oblasť pôdohospodárstvo a potravinárstvo. Za potrebné venovať sa jej uvádzalo 13 percent respondentov.„Prekvapivým zistením je fakt, že napríklad korupciu ako naliehavú oblasť odporúčalo vláde riešiť len necelých päť percent respondentov, hoci v minulosti sa najmä v predvolebnom období táto téma vždy umiestňovala na prvom poradí. V súčasnej post-koronakrízovej situácii zrejem táto téma stratila u občanov na naliehavosti a je nahradená oblasťami, ktoré sa týkajú ekonomickej situácie a udržania životnej úrovne,“ vysvetlila Hříchová.Z prieskumu ďalej vyplýva, že najmladší ľudia vo veku 19 až 29 rokov v porovnaní so staršími za najnaliehavejšie na riešenie považujú oblasti cestovného ruchu a gastro rezortu.Riešenie nezamestnanosti najsilnejšie žiadajú ľudia v strednom veku 40 až 49 rokov (tretina z nich). Akútnosť riešenia poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti stúpa s vekom a vzdelaním opýtaných.Naliehavosť riešiť pomoc firmám a živnostníkom stúpa so zvyšujúcim sa vzdelaním respondentov, pričom u vysokoškolsky vzdelaných ľudí to navrhuje 42 percent z opýtaných.