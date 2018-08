Pomoc horských záchranárov potrebovali dve matky s dvoma deťmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves 7. augusta (TASR) - Pomoc horských záchranárov potrebovali v pondelok (6.8.) večer v Slovenskom raji dve matky s dvoma deťmi. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že krátko po 21. hodine sa so žiadosťou o pomoc na nich obrátila poľská turistka.uvádza HZS na svojej stránke.Na pomoc im odišli dvaja horskí záchranári z Čingova. Do ich príchodu sa skupinke turistov podarilo vrátiť na Podlesok, kde počkali na pomoc. Následne ich terénnym vozidlom HZS previezli na parkovisko na Píle, odkiaľ už pokračovali do miesta ubytovania samostatne.