Pomoc pre gastro a cestovný ruch je podľa KDH nedostatočná a oneskorená, vláda sa musí rozhýbať a reagovať okamžite

Cestovný ruch prišiel o tisícky pracovníkov

Vláda musí začať reagovať ihneď

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Pomoc pre cestovný ruch a gastro je nedostatočná a oneskorená, pričom mnoho prevádzok môže skončiť. Ako upozornilo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), meškanie pomoci prevádzkam, ktoré boli v čiernych okresoch zavreté od septembra, je nepochopiteľné, ale prezentovať to ako efektívnu pomoc, keď podniky krachujú, je neakceptovateľné.Mimoparlamentný subjekt tak v utorok reagoval na najnovšiu jesennú pomoc cestovnému ruchu a gastru, ktorú v pondelok ohlásilo ministerstvo dopravy a výstavby spätne za mesiace september až november.Člen predsedníctva KDH Milan Kabina zdôraznil, že pre podniky je životne nevyhnutné, aby vláda konala promptne. „Kým sa koalícia dohodne, podnikatelia v cestovnom ruchu skrachujú. Ak to bolo v prvej a druhej vlne pandémie na Slovensku o ochrane zamestnancov, tak v tretej vlne to už dávno neplatí,“ uviedol s tým, že cestovný ruch pre pandémiu prišiel už o 40-tisíc pracovníkov.Pripomenul, že podľa odhadov 70 percent podnikateľov, ktorí prežili druhú vlnu, uvažuje o trvalom zatvorení svojich prevádzok.„Keď zatvoria kvôli pandémii prevádzky v Rakúsku, bezodkladne oznámia dotknutým subjektom, akú pomoc dostanú od štátu. V prvej či druhej vlne sa dalo pochopiť, že vláda nebola pripravená, ale v tretej vlne by sme mali byť naozaj schopní robiť tak aj na Slovensku,“ očakáva Kabina.Vláda podľa neho musí začať reagovať okamžite, efektívne a nie retrospektívne. Ako dodal, pri ohlasovaní opatrení chýba aj akákoľvek dlhodobejšia vízia, stačili by informácie o tom, aké opatrenia budú platiť o týždeň či dva.