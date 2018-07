Pomoc pri záchrane mladých thajských futbalistov ponúkol aj Elon Musk

Elon Musk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 6. júla (TASR) - Americký miliardár Elon Musk vyslal do Thajska tím expertov, ktorí zhodnotia spôsoby, akými možno pomôcť členom mládežníckeho futbalového družstva uviaznutým v jaskyni.Muskove spoločnosti SpaceX a The Boring Company by mohli asistovať pri zisťovaní presnej lokalizácie chlapcov, čerpaní vody alebo poskytovaní výkonných batériových článkov Tesla Powerwalls, uviedol Muskov hovorca, ktorého v piatok citovala agentúra Bloomberg. Či thajská vláda ponuku prijala, nebolo bezprostredne známe.Všetkých 12 mladých futbalistov a ich trénera, ktorí koncom júna uviazli v jaskyni na severe Thajska, objavil pár britských potápačov v pondelok. Úsilie o ich záchranu však komplikujú úzke priechodné chodby a stúpajúca voda v jaskynnom systéme. Väčšina chlapcov vo veku od 11 do 16 rokov pritom nevie plávať.Pátranie sa začalo vo vnútri jaskynného komplexu Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai 23. júna. Okrem potápačov thajského vojenského námorníctva sa do pátrania zapojili aj záchranári americkej armády aj tímy z Austrálie. Pomáhajú im aj britskí jaskynní potápači, čínski experti a niekoľko ďalších dobrovoľníkov z rôznych krajín sveta.Bývalý potápač thajskej elitnej námornej jednotky SEAL, ktorý sa podieľal na operácii, zomrel v piatok v dôsledku nedostatku kyslíka. O život prišiel počas nočnej misie, ktorej úlohou bolo doručenie nádob s kyslíkom. Tridsaťosemročný potápač zomrel na ceste späť k základni zriadenej v jaskyni; kolegom sa ho už nepodarilo oživiť.Podľa dostupných informácií sa skupina futbalistov s trénerom vydala na prieskum jaskyne. V dôsledku silného dažďa ich však v podzemí prekvapili náhle záplavy, ktoré im znemožnili dostať sa von.Minulý rok, po tom, ako ničivý hurikán zasiahol Portoriko, tamojšia vláda požiadala miliardára Elona Muska o pomoc. Jeho ďalšia spoločnosť Tesla vyslala na tento karibský ostrov články Powerwalls a poskytla rady ohľadom obnovy infraštruktúry.napísal Musk na sociálnej sieti Twitter. Do úvahy pripadajú najmä vŕtacie technológie firmy The Boring Company.