Pomoc slovenských policajtov v Stredočeskom kraji posilní prevenciu

Ilustračné foto.

Bratislava/Mladá Boleslav 6. septembra (TASR) – Zapojenie slovenských policajtov do ochrany verejného poriadku na území Stredočeského kraja by malo pomôcť pri riešení zvýšenej kriminality cudzincov, ktorá súvisí s nárastom počtu zahraničných pracovníkov v mladoboleslavskej priemyslovej zóne. Uviedlo to české ministerstvo vnútra na svojom webe.Českým policajtom pomáhajú od 3. septembra dvaja policajti zo Slovenska a tiež dvaja z Poľska. Slovenskí i poľskí policajti síce nebudú mať žiadne priame právomoci, od ich pôsobenia si však český rezort vnútra sľubuje výrazný preventívny účinok.uviedol rezort na webe.Opatrenie si vyžiadal skokový nárast kriminality cudzinov v Mladej Boleslavi a okolí, keď oproti roku 2017 vzrástol v tomto roku zo 16 na 26 percent.uvádza české ministerstvo vnútra.informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.Slovenskí policajti budú v spoločných hliadkach pôsobiť do konca septembra. V prípade potreby ich môžu slovenskí občania kontaktovať buď telefonicky na čísle +421 908 723 525, alebo na e-mailovej adrese hliadky.cz@minv.sk.