Pomoc spolupracovníkom slovenských vojakov v Afganistane je správna vec, podľa Valáška je to aj naša zodpovednosť

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Je správne, že slovenská vláda je pripravená prevziať svoj diel zodpovednosti za bezpečnosť tých, ktorí so slovenskými vojakmi v Afganistane spolupracovali.Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS). Konštatuje, že v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zdieľa Slovensko výhody členstva v nej, ale aj riziká.„Osud tých, ktorí pomáhali slovenským jednotkám, mimovládnym organizáciám či diplomatom v Afganistane, ako aj misii Európskej únie, ktorej sme členom, je teraz aj našou zodpovednosťou,“ uviedol Valášek.Dodáva, že zatiaľ nie je vhodné hodnotiť to, čo vláda robí pre evakuáciu tých, ktorí potrebujú pomoc Slovenska. „Čas na hodnotenie ešte len príde. V tomto momente ostáva veriť, že vláda vie, čo robí, a že to robí dobre,“ dodal poslanec.Valášek zároveň reagoval na slová predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý tvrdil, že ak by vojenské aktivity v Afganistane nemali pokrytie NATO, určite by ako predseda vlády rozhodol o ich stiahnutí. Valášek dodáva, že to mohol kedykoľvek urobiť, nebol totiž viazaný žiadnymi zmluvami.„Keby chcel stiahnuť slovenské sily z Afganistanu, mohol – tak, ako to urobil s jednotkami v Iraku,“ konštatuje a dodáva, že počas Ficovej vlády v rokoch 2008 – 2009 sa najviac zvyšovali počty slovenských vojakov v Afganistane.Nezaradený poslanec tvrdí, že je rád, že k stiahnutiu slovenských jednotiek z Afganistanu nedošlo. „V Aliancii platí pravidlo „všetci za jedného, jeden za všetkých“, z ktorého tiež vyplýva, že ak očakávame od spojencov pomoc v čase núdze u nás, musíme byť pripravení pomôcť im. A tým aj prebrať na seba časť rizík pre neúspech operácie,“ vysvetľuje. Ak by sa Slovensko podľa Valáška vyhýbalo zodpovednosti za iných, tak by logicky neprišiel nikto v budúcnosti na pomoc Slovensku.