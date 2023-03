Pomoc Ukrajine je podľa Naďa národným záujmom a ministerstvo sa venovalo najmä posilňovaniu obrany (video)

Slovensko ako zodpovedný spojenec

Platy profesionálnych vojakov

Obranyschopnosť Slovenska

Logistická podpora spojencov

29.3.2023 - Uplynulý rok na rezorte obrany sa niesol v duchu posilňovania obrany SR, intenzívnej modernizácie a pomoci Ukrajine. Uviedol to poverený minister obrany Jaroslav Naď na stredajšej tlačovej besede. Rezort obrany zrealizoval v uplynulom roku 21 bilaterálnych a 17 multilaterálnych rokovaní na úrovni ministerstva obrany.Minister obrany informoval, že obranné výdavky po prvý raz dosiahli dve percentá HDP a 36,8 percenta výdavkov smerovalo do modernizácie. Ako ďalej uviedol, Slovensko dostalo na modernizáciu vojenskej techniky Ozbrojených síl (OS) SR od USA 200 miliónov amerických dolárov ako dar za to, že sa Slovensko správa ako zodpovedný spojenec.Finančné prostriedky sa ministerstvo a OS SR rozhodli rozdeliť na tri oblasti, a to na viacúčelové obrnené vozidlá, protidronové systémy a päťtisíc kusov ručných zbraní. MO SR v uplynulom roku obstaralo množstvo techniky a vybavenia, pričom značné množstvo bolo už dodané.„Na opravy infraštruktúry rezort minulý rok vynaložil 17,5 milióna eur a celkové výdavky do infraštruktúry dosiahli viac ako 37 miliónov eur. Na výstavbu nových budov bolo vynaložených 18,6 milióna eur," uviedol Naď. Ministerstvu obrany sa podarilo tiež zvýšiť platy profesionálnym vojakom, navýšiť počet vojakov, skvalitniť pracovné prostredie, modernizovať výstrojový systém prostredníctvom aplikácie či zriadiť inštitút vojenského ombudsmana.Naď informoval, že minulý rok regrutovali súčasne aj najväčší počet do profesionalizácie OS SR a prijali 1323 nových vojakov, čo je o 694 viac ako v roku 2021. V roku 2022 bola pre vojakov tiež zabezpečená a dodaná výstroj v hodnote 22,9 milióna eur.Ozbrojené sily SR minulý rok absolvovali 64 cvičení, 11 misií a operácií, na ktorých sa zúčastnilo 839 vojakov. OS SR poskytovali pomoc aj v zahraničí. Obranyschopnosť Slovenska posilnilo aj 1 473 spojeneckých vojakov v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO spolu s množstvom poskytnutej vojenskej techniky.„Poliaci a Česi chránia náš vzdušný priestor. Robia to pre to, že máme vynikajúce vzťahy. Robia to zadarmo a budú to robiť dovtedy, kým neprídu na Slovensko lietadlá F-16,“ uviedol Naď.Pomoc Ukrajine je podľa šéfa rezortu obrany národným záujmom SR. „Pomáhame Ukrajine, aby nepustila Rusov ďalej na západ. V zmysle Charty OSN a medzinárodného práva SR poskytla Ukrajine vojenskú techniku a vybavenie v hodnote 168 miliónov eur. Síce 168 miliónov eur sme darovali, ale na základe tejto pomoci sme naspäť na Slovensko dostali finančnú hotovosť z Európskeho mierového nástroja v hodnote 82 miliónov a ďalších približne 570 miliónov vo vojenskom vybavení," vysvetlil Naď.Slovensko poskytuje aj zásadnú logistickú podporu spojencom, aby mohli pomáhať Ukrajine, opravuje vojenskú techniku v Michalovciach a realizuje aj výcvik ukrajinských vojakov.Z legislatívneho hľadiska za posledné tri roky predložil rezort obrany 144 materiálov na vládu a do Národnej rady SR 24. „Za tri roky sme do vlády dali viac materiálov ako predchádzajúca vláda za štyri roky, rovnako v NR SR,“ vyhlásil Naď.Prijali sa štyri zásadné zákony, a to Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, Zákon o ozbrojených silách, Zákon o vojenskom spravodajstve a tiež Zákon o fungovaní bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Naď tiež uviedol, že rezort obrany nemá na svojom účte jedinú kauzu, usporil financie pri verejných súťažiach a spolupracuje s kontrolnými orgánmi a Útvarom hodnoty za peniaze.